В Удмуртии выделили участок под площадку для утилизации отходов бурения

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение, предоставляющее земельный участок для реализации инвестиционного проекта.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на документ, опубликованный на сайте главы и правительства республики.

Из распоряжения следует, что в Якшур-Бодьинском районе построят площадку для утилизации отходов бурения и нефтезагрязнённых грунтов. Площадь участка составляет почти 150 тыс. кв. м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО вложит 1,3 млрд рублей в челябинский проект по производству ПЭТ-хлопьев.