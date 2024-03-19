В Удмуртии выделили участок под площадку для утилизации отходов бурения
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на документ, опубликованный на сайте главы и правительства республики.
Из распоряжения следует, что в Якшур-Бодьинском районе построят площадку для утилизации отходов бурения и нефтезагрязнённых грунтов. Площадь участка составляет почти 150 тыс. кв. м.
Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО вложит 1,3 млрд рублей в челябинский проект по производству ПЭТ-хлопьев.