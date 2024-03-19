Терапевт Лапа рассказала об особенностях употребления антибиотиков
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«Единственное, дольше будем болеть и дольше принимать препараты. Потому что если всё нормально, то мы проводим антибиотикотерапию пять дней, а если с какими-то перерывами, то я всегда расширяю до десяти дней приём антибиотиков», — заявила Лапа в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
При улучшении состояния не рекомендуется самостоятельно отменять лекарства.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.