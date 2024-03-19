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Терапевт Лапа рассказала об особенностях употребления антибиотиков

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что делать, если человек забыл принять назначенный антибиотик. По её словам, если «всё правильно работает, то организм спокойно переживёт перерыв».
Терапевт Лапа рассказала об особенностях употребления антибиотиков
  • Gettyimages.ru

«Единственное, дольше будем болеть и дольше принимать препараты. Потому что если всё нормально, то мы проводим антибиотикотерапию пять дней, а если с какими-то перерывами, то я всегда расширяю до десяти дней приём антибиотиков», — заявила Лапа в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

При улучшении состояния не рекомендуется самостоятельно отменять лекарства.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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