Терапевт Лапа рассказала об особенностях употребления антибиотиков

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что делать, если человек забыл принять назначенный антибиотик. По её словам, если «всё правильно работает, то организм спокойно переживёт перерыв».

«Единственное, дольше будем болеть и дольше принимать препараты. Потому что если всё нормально, то мы проводим антибиотикотерапию пять дней, а если с какими-то перерывами, то я всегда расширяю до десяти дней приём антибиотиков», — заявила Лапа в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

При улучшении состояния не рекомендуется самостоятельно отменять лекарства.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.