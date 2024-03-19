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В Татарстане создадут школьные клубы дипломатии

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В Татарстане появятся первые в стране школьные клубы дипломатии, где участники в возрасте от 12 до 18 лет будут учиться создавать проекты международного уровня.
В Татарстане создадут школьные клубы дипломатии
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию Казани.

В новых клубах школьники смогут изучать иностранные языки с носителями и участвовать в международных мероприятиях и телемостах. Кроме того, они получат приоритетное право на участие в ознакомительных стажировках в дипломатических ведомствах и международных молодёжных лагерях.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.

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