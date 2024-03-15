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В Москве построят дом по реновации на Кутузовском проспекте

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В Москве на Кутузовском проспекте к 2025 году возведут новостройку по программе реновации на 200 квартир.
В Москве построят дом по реновации на Кутузовском проспекте
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в настоящее время ведутся подготовительные работы, идёт разработка котлована.

По его словам, это будет четырёхсекционное здание переменной этажности с подземным паркингом. Придомовую территорию благоустроят и озеленят.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в 2023 году в столице одобрили реализацию 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы, а также инвесторы, выбранные по итогам торгов.

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