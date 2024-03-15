Органы ЗАГС Херсонской области интегрировали в общероссийскую систему

С 12 марта 2024 года органы ЗАГС Херсонской области начали предоставлять государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния с использованием Единого государственного реестра актов гражданского состояния.

«Одновременно к работе в системе приступили шесть отделов регионального Управления ЗАГС. За первые три дня зарегистрировано более 200 записей актов», — сообщает Минюст России.

Отмечается, что интеграция херсонских органов ЗАГС в российскую систему создаст условия для использования суперсервиса «Рождение ребёнка», обеспечит возможность получения других услуг, для которых требуются сведения из реестра.

В ведомстве добавили, что следующим важным этапом станет конвертация в электронный вид и внесение в реестр более 6 млн актовых записей, находящихся на хранении в органах ЗАГС Херсонской области.

Ранее RT сообщал о подключении Запорожской области к российской регистрационной системе ЗАГС с использованием единого государственного реестра актов гражданского состояния.