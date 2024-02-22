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Органы ЗАГС Запорожской области интегрировали в общероссийскую систему

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Запорожскую область подключили к российской регистрационной системе ЗАГС с использованием единого государственного реестра актов гражданского состояния.
Органы ЗАГС Запорожской области интегрировали в общероссийскую систему
  • Gettyimages.ru

За первый день работы в реестре зарегистрировано 182 записи актов, сообщает Минюст России.

«С 20 февраля 2024 года органы ЗАГС Запорожской области начали предоставлять государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния с использованием единого государственного реестра актов гражданского состояния. Одновременно к работе в системе приступили 12 отделов Управления ЗАГС Запорожской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что интеграция запорожских органов ЗАГС в российскую систему создаст условия для использования суперсервиса «Рождение ребёнка», а также обеспечит возможность получения других государственных услуг, для которых требуются сведения из реестра.

Ранее RT сообщал, что в Запорожской области был найден схрон с оружием и иностранными документами.

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