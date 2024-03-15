RT в Telegram
Подпишись

РБК: компании намерены роботизировать линии и ввести новое оборудование

Короткая ссылка
Российские компании намерены роботизировать линии и ввести новое оборудование с целью увеличения роста производительности труда в России.
РБК: компании намерены роботизировать линии и ввести новое оборудование
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Банка России по экономикам регионов.

По данным издания, за счёт автоматизации и роботизации производственных линий планируется повысить производительность труда на 27%.

Отмечается, что чаще всего к таким мерам будут прибегать компании, занятые в сфере обеспечения электроэнергией и газом.

Ранее сообщалось, что российского президента Владимира Путина во время посещения им тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае ознакомили с прототипом роботизированного комбайна, который собирает томаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить