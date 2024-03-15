РБК: компании намерены роботизировать линии и ввести новое оборудование

Российские компании намерены роботизировать линии и ввести новое оборудование с целью увеличения роста производительности труда в России.

Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Банка России по экономикам регионов.

По данным издания, за счёт автоматизации и роботизации производственных линий планируется повысить производительность труда на 27%.

Отмечается, что чаще всего к таким мерам будут прибегать компании, занятые в сфере обеспечения электроэнергией и газом.

Ранее сообщалось, что российского президента Владимира Путина во время посещения им тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае ознакомили с прототипом роботизированного комбайна, который собирает томаты.