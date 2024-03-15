РБК: компании намерены роботизировать линии и ввести новое оборудование
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Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Банка России по экономикам регионов.
По данным издания, за счёт автоматизации и роботизации производственных линий планируется повысить производительность труда на 27%.
Отмечается, что чаще всего к таким мерам будут прибегать компании, занятые в сфере обеспечения электроэнергией и газом.
Ранее сообщалось, что российского президента Владимира Путина во время посещения им тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае ознакомили с прототипом роботизированного комбайна, который собирает томаты.