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Путину в Ставропольском крае показали прототип робота-комбайна по сбору томатов

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Российского президента Владимира Путина во время посещения им тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае ознакомили с прототипом роботизированного комбайна, который собирает томаты.
Путину в Ставропольском крае показали прототип робота-комбайна по сбору томатов
  • РИА Новости

Искусственный интеллект данного устройства определяет зрелость томатов — когда они достигают нужного уровня спелости, робот начинает сбор урожая.

По заявлению разработчиков, производительность этого комбайна будет в четыре раза выше, чем у человека: за сутки он сможет собирать 4,5 т помидоров, в то время как человек способен собрать лишь 1,2 т.

Планируется, что такие промышленные комбайны появятся через полтора года.

Ранее Путин заявил, что Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него $43,5 млрд.

Также президент подчеркнул необходимость обеспечить в России рост производства томатов.

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