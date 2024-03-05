Путину в Ставропольском крае показали прототип робота-комбайна по сбору томатов
- РИА Новости
Искусственный интеллект данного устройства определяет зрелость томатов — когда они достигают нужного уровня спелости, робот начинает сбор урожая.
По заявлению разработчиков, производительность этого комбайна будет в четыре раза выше, чем у человека: за сутки он сможет собирать 4,5 т помидоров, в то время как человек способен собрать лишь 1,2 т.
Планируется, что такие промышленные комбайны появятся через полтора года.
Ранее Путин заявил, что Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него $43,5 млрд.
Также президент подчеркнул необходимость обеспечить в России рост производства томатов.