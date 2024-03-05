Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить в России рост производства томатов.

В ходе встречи с работниками тепличного комплекса президента спросили, поддерживает ли он идею создания фестиваля томатов в Ставропольском крае.

По его словам, идея «замечательная, классная». Он отметил, что помочь должно региональное и муниципальное руководство, и предложил поговорить с ними.

Участники встречи заявили, что проведение таких фестивалей поспособствует росту потребления томатов.

«Нужно тогда будет обеспечить рост предложения на рынке, чтобы нам не просить наших друзей из Турции, как по некоторым другим видам, или из других стран срочно нам поставить ту или иную продукцию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Ставрополь.