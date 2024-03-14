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В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку

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Суд приговорил к 13,5 года колонии строгого режима жителя Рязанской области, который похитил 14-летнюю девочку.
В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку
  • РИА Новости

Об этом сообщило региональное СУСК.

По данным ведомства, в октябре 2021 года в городе Ряжске мужчина совершил в отношении 14-летней девочки насильственные действия сексуального характера и поместил в багажник, откуда ей удалось сбежать.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее суд Челябинской области продлил арест жителя города Сим, обвиняемого в надругательстве над 11-летней школьницей и ее убийстве.

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