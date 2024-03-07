На Урале обвиняемого в убийстве школьницы оставили под стражей до конца лета

Суд Челябинской области продлил арест жителя города Сим, обвиняемого в убийстве и надругательстве над 11-летней школьницей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

С момента задержания 11 июля 2023 года мужчина находится в СИЗО.

Заседания суда проходят в закрытом режиме. Обвиняемому, кроме убийства, также вменяются покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

«Областной суд с учётом позиции прокурора продлил срок содержания Моисеева под стражей на шесть месяцев. То есть до 21 августа 2024 года», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что обвиняемый признался в убийстве и показал, где спрятал тело школьницы.