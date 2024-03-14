RT в Telegram
Подпишись

Бочкарёв рассказал о развитии строительной отрасли в Москве

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв выступил в рамках форума «Молодой специалист — строитель будущего».
Бочкарёв рассказал о развитии строительной отрасли в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

«Москва является одним из самых крупных строительных рынков, мы выполняем большой объём строительных работ, здесь сосредоточены ведущие вузы, один из которых — Московский государственный строительный университет. Здесь сконцентрировано очень много академических знаний, технологических решений, большое количество ресурсов — финансовых, административных», — заявил Бочкарёв.

По его словам, в производстве находится «огромное количество объектов».

«Мы на всех стройках развёрнуто работаем. День и ночь, где позволяют условия, ведутся работы по строительству жилья, объектов медицинского и социального назначения, метростроения, дороги и так далее», — отметил заммэра.

Как добавил Бочкарёв, на строительных площадках заняты около 400 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что форум «Молодой специалист — строитель будущего» проходит в Москве 13 и 14 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить