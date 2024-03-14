Бочкарёв рассказал о развитии строительной отрасли в Москве

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв выступил в рамках форума «Молодой специалист — строитель будущего».

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

«Москва является одним из самых крупных строительных рынков, мы выполняем большой объём строительных работ, здесь сосредоточены ведущие вузы, один из которых — Московский государственный строительный университет. Здесь сконцентрировано очень много академических знаний, технологических решений, большое количество ресурсов — финансовых, административных», — заявил Бочкарёв.

По его словам, в производстве находится «огромное количество объектов».

«Мы на всех стройках развёрнуто работаем. День и ночь, где позволяют условия, ведутся работы по строительству жилья, объектов медицинского и социального назначения, метростроения, дороги и так далее», — отметил заммэра.

Как добавил Бочкарёв, на строительных площадках заняты около 400 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что форум «Молодой специалист — строитель будущего» проходит в Москве 13 и 14 марта.