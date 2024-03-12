Адвокат Гладышева предупредила о скрытых рисках при покупке земельного участка

Адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро Москвы «РИ-консалтинг», член МРО «Деловая Россия», член фонда «Женщины России» Елена Гладышева рассказала, какие существуют риски, как известные, так и неочевидные, при покупке земельного участка под строительство жилых и нежилых объектов.

В беседе с газетой «Известия» специалист перечислила в начале очевидные риски. Помехой могут стать вид разрешённого использования, проходящие через участок коммуникации, обременения, а также если земля находится в долевой собственности.

Есть и неочевидные риски, подчеркнула Гладышева. Например, расположение участка в пределах зон санитарной охраны, которые в обязательном порядке должны отображаться в ЕГРН, генеральном плане.

Также к неочевидным рискам можно отнести расположение земельного участка на территории, в отношении которой разработан проект планировки территории (ППТ), не предусматривающий его передачу в частную собственность.

«Вышеуказанные нарушения — это только малая часть, по которым судебных разбирательств можно было избежать при тщательной проверке приобретаемых участков с привлечением специализирующихся на этом юристов», — заключила адвокат.

В феврале группа депутатов и сенаторов предложила распространить «дачную амнистию» на хозяйственные постройки и разрешить оформлять их в упрощённом порядке. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы.