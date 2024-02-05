В России предложили разрешить регистрацию бани и сарая по «дачной амнистии»
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что проект условно разделили на два блока, и первый из них касается бань, сараев, летних кухонь, колодцев.
«Сейчас для этого требуется выполнение кадастровых работ, подготовка декларации об объекте и так далее. Мы предлагаем упрощённый порядок, чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на регистрацию таких объектов», — уточнил он.
Вторая часть документа упрощает оформление домов, которые поделены для проживания нескольких семей.
«Сегодняшняя проблема заключается в том, что у таких домов общая стена и общие коммуникации, зачастую и один земельный участок, в связи с чем есть определённые проблемы в регистрации прав», — заявил Крашенинников.
Ранее юрист Сергей Коновалов — старший заявил, что законных поводов не платить за проданную дачу немного, и первый из них исходит из сроков владения.