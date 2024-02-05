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В России предложили разрешить регистрацию бани и сарая по «дачной амнистии»

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Группа депутатов и сенаторов предложила распространить «дачную амнистию» на хозяйственные постройки и разрешить оформлять их в упрощённом порядке. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы.
В России предложили разрешить регистрацию бани и сарая по «дачной амнистии»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что проект условно разделили на два блока, и первый из них касается бань, сараев, летних кухонь, колодцев.

«Сейчас для этого требуется выполнение кадастровых работ, подготовка декларации об объекте и так далее. Мы предлагаем упрощённый порядок, чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на регистрацию таких объектов», — уточнил он.

Вторая часть документа упрощает оформление домов, которые поделены для проживания нескольких семей.

«Сегодняшняя проблема заключается в том, что у таких домов общая стена и общие коммуникации, зачастую и один земельный участок, в связи с чем есть определённые проблемы в регистрации прав», — заявил Крашенинников.

Ранее юрист Сергей Коновалов — старший заявил, что законных поводов не платить за проданную дачу немного, и первый из них исходит из сроков владения.

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