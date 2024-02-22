«Робокошки» в трёх стационарах Москвы выполнили почти 30 тысяч заданий

Роботы-курьеры, прозванные «робокошками» из-за внешнего вида, выполнили почти 30 тыс. заданий с ноября прошлого года.

Об этом информирует НСН.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, роботы доставляли еду и лекарства в стационарах, помогали перевозить вещи пациентам.

Пилотный проект запущен в трёх учреждениях: в отделении реанимации новорождённых ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, во флагманском центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и во флагманском центре ГКБ №15 им. О.М. Филатова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания в 2023 году разработала новинку — сервисного робота антропоморфного типа на базе искусственного интеллекта для различных учреждений в регионах.