«Робокошки» в трёх стационарах Москвы выполнили почти 30 тысяч заданий
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Об этом информирует НСН.
По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, роботы доставляли еду и лекарства в стационарах, помогали перевозить вещи пациентам.
Пилотный проект запущен в трёх учреждениях: в отделении реанимации новорождённых ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, во флагманском центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и во флагманском центре ГКБ №15 им. О.М. Филатова.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания в 2023 году разработала новинку — сервисного робота антропоморфного типа на базе искусственного интеллекта для различных учреждений в регионах.