Московским разработчикам предлагают протестировать проекты в 5G-демоцентре

В Департаменте информационных технологий Москвы заявили, что столичные разработчики могут подать заявку на тестирование и пилотирование своих проектов в городском 5G-демоцентре. Онлайн-заявку можно создать на платформе Московского инновационного кластера.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Теперь свои разработки смогут протестировать не только юридические лица и предприниматели, но и физлица, в частности студенты технологических вузов.

Разработчикам доступны две опции — тестирование и пилотирование. Первая предполагает использование оборудования центра, вторая — полноценное резидентство в 5G-демоцентре в рамках программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы.

Ранее разработчик нейросетей генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).