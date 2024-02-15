Московским разработчикам предлагают протестировать проекты в 5G-демоцентре
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Теперь свои разработки смогут протестировать не только юридические лица и предприниматели, но и физлица, в частности студенты технологических вузов.
Разработчикам доступны две опции — тестирование и пилотирование. Первая предполагает использование оборудования центра, вторая — полноценное резидентство в 5G-демоцентре в рамках программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы.
Ранее разработчик нейросетей генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).