RT в Telegram
Подпишись

Пожар произошёл в актовом зале в гимназии в Нальчике

Короткая ссылка
Возгорание произошло в актовом зале гимназии на площади 20 кв. м в Нальчике. Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.
Пожар произошёл в актовом зале в гимназии в Нальчике
  • РИА Новости

Об этом информирует ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По информации ведомства,  пожар произошёл в здании гимназии №29.

В МЧС заявили, что горение в актовом зале на площади 20 кв. м локализовано в 16:14 мск.

Отмечается, что людей эвакуировали.

На месте работают 20 человек, задействовано четыре единицы техники.

Ранее URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Курганской области сообщило, что жизни 64 жителей региона (из них 39 — несовершеннолетних) были спасены благодаря срабатыванию пожарных извещателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить