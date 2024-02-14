Пожар произошёл в актовом зале в гимназии в Нальчике

Возгорание произошло в актовом зале гимназии на площади 20 кв. м в Нальчике. Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

Об этом информирует ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По информации ведомства, пожар произошёл в здании гимназии №29.

В МЧС заявили, что горение в актовом зале на площади 20 кв. м локализовано в 16:14 мск.

Отмечается, что людей эвакуировали.

На месте работают 20 человек, задействовано четыре единицы техники.

Ранее URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Курганской области сообщило, что жизни 64 жителей региона (из них 39 — несовершеннолетних) были спасены благодаря срабатыванию пожарных извещателей.