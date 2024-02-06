Число заболевших COVID-19 в Удмуртии снизилось на 24%

За неделю в Удмуртии официально подтвердили 175 случаев COVID-19, что на 23,9% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 18 человек, выздоровели 235.

Также стало известно, что в Ульяновской области с 29 января по 4 февраля зарегистрировали 7,9 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Недельный показатель заболеваемости в регионе ниже эпидпорога по совокупному населению на 61,59%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 7,49%.

Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью ОРВИ.