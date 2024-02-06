Иммунолог Жемчугов заявил о снижении заболеваемости ОРВИ

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью ОРВИ.

«Могу сказать, что сейчас стали болеть меньше. Все переболели, сформировался коллективный иммунитет», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, новогодние каникулы позволяют прервать период заболеваемости.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России.