Пропавшая в 2015 году жительница Ленобласти нашлась в лагере ИГ

В отношении уроженки города Кириши в Ленинградской области, которая считалась пропавшей без вести с 2015 года, возбудили уголовное дело об участии в международной террористической организации.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации следствия, в 2015 году она уехала в Сирию, там она вступила в ряды террористов «Исламского государства»*.

Также сообщается, что сейчас она находится в лагере боевиков в провинции Аль-Холь.

В декабре Ленинский районный суд Ставрополя арестовал сторонника запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, который намеревался устроить взрыв в здании правительства Ставропольского края.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.