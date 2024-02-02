Пропавшая в 2015 году жительница Ленобласти нашлась в лагере ИГ
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации следствия, в 2015 году она уехала в Сирию, там она вступила в ряды террористов «Исламского государства»*.
Также сообщается, что сейчас она находится в лагере боевиков в провинции Аль-Холь.
В декабре Ленинский районный суд Ставрополя арестовал сторонника запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, который намеревался устроить взрыв в здании правительства Ставропольского края.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.