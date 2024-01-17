МВД выяснило, кто в Свердловской области катал ребёнка на привязанном к машине снегокате

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, который катал ребёнка на снегокате, привязанном к внедорожнику.

Об этом она написала в своём Telegram.

«Установлен водитель, который катал ребёнка на снегокате, привязанном к внедорожнику», — сообщила Волк.

По её словам, во время мониторинга сети полицейские обнаружили видеозапись, которая зафиксировала нарушение ПДД водителем внедорожника Range Rover. На видео попал катающийся на снегокате ребёнок, при этом ясно, что снегокат привязан к автомобилю. В определённый момент ребёнок чуть не попал под колёса другой машины.

«По имеющейся информации, опасная ситуация, попавшая в объектив видеорегистратора одного из участников движения, произошла в посёлке Бобровский Свердловской области. В настоящее время 59-летний житель данного населённого пункта добровольно явился в полицию для дачи объяснений», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что по факту произошедшего проводится проверка. Водитель внедорожника до этого момента уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.