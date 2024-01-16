Участниками проекта «Герои Ямала» в 2024 году станут 60 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году 60 ветеранов освоения Крайнего Севера станут участниками проекта «Герои Ямала».

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Отмечается, что в рамках проекта ветераны освоения Севера смогут снова побывать в местах своей трудовой юности.

«Очень хорошая инициатива — привезти наших земляков, которые провели здесь молодые годы и большую часть жизни. Показать им, как поменялся Ямал. Это люди, которые дадут самую честную оценку тому, что произошло в последние годы», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Проект основан в 2022 году.

В течение 2024 года выйдут десятки материалов и очерков об участниках проекта — строителях, монтажниках, нефтяниках и газовиках, лётчиках. Также проведут тематические онлайн-викторины, посвящённые героям освоения Севера.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО готовят к сдаче пять крупных социальных объектов.