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Участниками проекта «Герои Ямала» в 2024 году станут 60 человек

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В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году 60 ветеранов освоения Крайнего Севера станут участниками проекта «Герои Ямала».
Участниками проекта «Герои Ямала» в 2024 году станут 60 человек
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Eremeychuk

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Отмечается, что в рамках проекта ветераны освоения Севера смогут снова побывать в местах своей трудовой юности.

«Очень хорошая инициатива — привезти наших земляков, которые провели здесь молодые годы и большую часть жизни. Показать им, как поменялся Ямал. Это люди, которые дадут самую честную оценку тому, что произошло в последние годы», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Проект основан в 2022 году.

В течение 2024 года выйдут десятки материалов и очерков об участниках проекта — строителях, монтажниках, нефтяниках и газовиках, лётчиках. Также проведут тематические онлайн-викторины, посвящённые героям освоения Севера.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО готовят к сдаче пять крупных социальных объектов.

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