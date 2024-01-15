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В ЯНАО готовят к сдаче пять крупных социальных объектов

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В Ямало-Ненецком автономном округе готовят к сдаче пять крупных социальных объектов, заявил губернатор Дмитрий Артюхов.
В ЯНАО готовят к сдаче пять крупных социальных объектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«В Лабытнанги откроем третью на Ямале арт-резиденцию. В «Лампе» молодёжь займётся современным и театральным искусством, танцами и музыкой, освоит креативные направления», — сказал глава региона.

В Ноябрьске начнёт работу кванториум, в Тундровом районе Нового Уренгоя — школа на 800 мест.

Кроме того, в Аксарке завершают строительство модульного медицинского комплекса, а в Новом Уренгое строят хирургический и радиотерапевтический корпуса городской больницы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят новый комплекс ГКБ №52.

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