В ЯНАО готовят к сдаче пять крупных социальных объектов
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
«В Лабытнанги откроем третью на Ямале арт-резиденцию. В «Лампе» молодёжь займётся современным и театральным искусством, танцами и музыкой, освоит креативные направления», — сказал глава региона.
В Ноябрьске начнёт работу кванториум, в Тундровом районе Нового Уренгоя — школа на 800 мест.
Кроме того, в Аксарке завершают строительство модульного медицинского комплекса, а в Новом Уренгое строят хирургический и радиотерапевтический корпуса городской больницы.
Ранее НСН сообщала, что в Москве построят новый комплекс ГКБ №52.