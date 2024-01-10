Четвёртый сезон проекта «Цифровой ликбез» стартовал в Подмосковье
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Мингосуправления.
Эксперты благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» подготовили и разместили в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» три тематических мультипликационных ролика: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум».
Видеоролики можно применить в учебном процессе на уроках информатики, ОБЖ или родительских собраниях.
Проект запустили в 2022 году при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области продолжается образовательный проект «Урок цифры».