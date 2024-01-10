Четвёртый сезон проекта «Цифровой ликбез» стартовал в Подмосковье

В Московской области сообщили о старте четвёртого сезона всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Мингосуправления.

Эксперты благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» подготовили и разместили в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» три тематических мультипликационных ролика: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум».

Видеоролики можно применить в учебном процессе на уроках информатики, ОБЖ или родительских собраниях.

Проект запустили в 2022 году при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области продолжается образовательный проект «Урок цифры».