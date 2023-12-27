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«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на остров Хайнань

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«Аэрофлот» 27 декабря запустил прямые рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань — это увеличило спрос на данное направление, сообщает Российский союз туриндустрии.
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на остров Хайнань
  • РИА Новости

«В целом рассматриваем появление прямых рейсов на Хайнань очень позитивно, чувствуется отложенный спрос, отдых на острове востребован», — заявила директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

По словам директора по развитию компании ICS Travel Group Оксаны Волкановой, на острове очень ждут российских туристов. Их, в свою очередь, привлекает прямой перелёт и безвизовый режим до 30 дней.

Ранее председатель комитета по международному сотрудничеству Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Войтович в беседе с RT рассказал об ожидающемся увеличении турпотока из Китая.

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