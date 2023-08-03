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В РСТ прогнозируют увеличение турпотока из Китая в Россию

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета по международному сотрудничеству РСТ Сергей Войтович в беседе с RT рассказал об ожидающемся увеличении турпотока из Китая.
В РСТ прогнозируют увеличение турпотока из Китая в Россию
  • AP

По его мнению, турпоток вырастет, но все перспективы рассчитаны на следующий год.

«Увеличение туристического потока в 2023 году мы не ждём существенного, а на 2024 год, если всё правильно будет работать, ждём увеличение потока. Конечно, не допандемийного уровня, когда китайцы приезжали в количестве 1 млн 200 тыс. Но на 25%», — сказал эксперт.

Ранее в генконсульстве КНР сообщили, что в Санкт-Петербурге в тестовом режиме начал работу китайский визовый центр.

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