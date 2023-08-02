Узнать больше

В Санкт-Петербурге начал работу китайский визовый центр

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге в тестовом режиме начал работу китайский визовый центр, сообщили в генконсульстве КНР.
В Санкт-Петербурге начал работу китайский визовый центр
  • РИА Новости

«Китайский визовый центр в Санкт-Петербурге планирует открыться в ближайшее время. В настоящее время визовый центр находится в режиме тестирования», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что проводится уведомление записанных на приём для подачи документов заявителей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что Россия может возобновить безвизовые туристические обмены с Китаем к началу сентября 2023 года.

28 июля во Владивостоке приземлился первый за 3,5 года рейс китайской авиакомпании Chengdu Airlines.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить