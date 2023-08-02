В Санкт-Петербурге начал работу китайский визовый центр
- РИА Новости
«Китайский визовый центр в Санкт-Петербурге планирует открыться в ближайшее время. В настоящее время визовый центр находится в режиме тестирования», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что проводится уведомление записанных на приём для подачи документов заявителей.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что Россия может возобновить безвизовые туристические обмены с Китаем к началу сентября 2023 года.
28 июля во Владивостоке приземлился первый за 3,5 года рейс китайской авиакомпании Chengdu Airlines.