В Санкт-Петербурге начал работу китайский визовый центр

В Санкт-Петербурге в тестовом режиме начал работу китайский визовый центр, сообщили в генконсульстве КНР.

«Китайский визовый центр в Санкт-Петербурге планирует открыться в ближайшее время. В настоящее время визовый центр находится в режиме тестирования», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что проводится уведомление записанных на приём для подачи документов заявителей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что Россия может возобновить безвизовые туристические обмены с Китаем к началу сентября 2023 года.

28 июля во Владивостоке приземлился первый за 3,5 года рейс китайской авиакомпании Chengdu Airlines.