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Вице-президент РСТ: Россия и КНР возобновят безвизовый туристический обмен к сентябрю

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Россия может возобновить безвизовые туристические обмены с Китаем к началу сентября 2023 года, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Об этом говорится в заявлении на сайте РСТ.

Горин отметил, что запуск безвизовых поездок поможет увеличить турпоток и позволит туристам планировать поездку в обе стороны без долгого ожидания визы.

По его словам, сейчас начинается формирование обновлённых пакетных предложений, включающего в том числе безвизовые поездки.

«В списки на ведение работы в рамках безвизового обмена попали 364 российские компании. Соответственно, китайские коллеги тоже передали свои списки», — сказал Горин.

28 июля во Владивостоке приземлился первый за 3,5 года рейс китайской авиакомпании Chengdu Airlines.

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