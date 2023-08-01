Вице-президент РСТ: Россия и КНР возобновят безвизовый туристический обмен к сентябрю
Об этом говорится в заявлении на сайте РСТ.
Горин отметил, что запуск безвизовых поездок поможет увеличить турпоток и позволит туристам планировать поездку в обе стороны без долгого ожидания визы.
По его словам, сейчас начинается формирование обновлённых пакетных предложений, включающего в том числе безвизовые поездки.
«В списки на ведение работы в рамках безвизового обмена попали 364 российские компании. Соответственно, китайские коллеги тоже передали свои списки», — сказал Горин.
28 июля во Владивостоке приземлился первый за 3,5 года рейс китайской авиакомпании Chengdu Airlines.