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В Ульяновской области заболеваемость COVID-19 выросла на 40% за неделю

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По данным Роспотребнадзора, в Ульяновской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 40% — с 76 до 106 случаев в период с 9 по 15 октября.
В Ульяновской области заболеваемость COVID-19 выросла на 40% за неделю
  • РИА Новости

Об этом пишет mosaica.ru со ссылкой на сайт «стопкоронавирус.рф».

За этот период госпитализированы 15 человек (неделей ранее — 18 человек), выздоровели — 67.

Также стало известно, что в Ставропольском крае ещё 448 человек выздоровели от COVID-19 за минувшую неделю. Об этом пишет «СвоёТВ» со ссылкой на данные губернатора Владимира Владимирова.

«Уровень госпитализаций остаётся на минимальных отметках», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее академик РАН, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург напомнил, что пандемию COVID-19 нельзя считать завершённой.

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