МО предложило лишить Северный флот статуса межвидового объединения
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Проект указа президента России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в документе, предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе ВС России, утверждённого указом главы государства от 19 апреля 2017 года.
24 августа сообщалось, что личный состав группировки Северного флота провёл учения по защите островной зоны и побережья в Арктике.