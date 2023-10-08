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МО предложило лишить Северный флот статуса межвидового объединения

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Министерство обороны России предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения.
МО предложило лишить Северный флот статуса межвидового объединения
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Проект указа президента России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в документе, предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе ВС России, утверждённого указом главы государства от 19 апреля 2017 года.

24 августа сообщалось, что личный состав группировки Северного флота провёл учения по защите островной зоны и побережья в Арктике.

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