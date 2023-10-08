МО предложило лишить Северный флот статуса межвидового объединения

Министерство обороны России предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения.

Проект указа президента России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в документе, предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе ВС России, утверждённого указом главы государства от 19 апреля 2017 года.

24 августа сообщалось, что личный состав группировки Северного флота провёл учения по защите островной зоны и побережья в Арктике.