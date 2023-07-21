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Вирусолог Аграновский: вирус Западного Нила является флавивирусом и передаётся комарами

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Анастасия Румянцева
Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал в беседе с RT ситуацию со случаями обнаружения вируса Западного Нила (ВЗН) в Ростовской области.
Вирусолог Аграновский: вирус Западного Нила является флавивирусом и передаётся комарами
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Anischenko

Специалист рассказал, что вирус Западного Нила является флавивирусом и передаётся комарами.

«Его естественный резервуар — птицы. Комары переносят вирус от птиц к человеку. Известны также инфекции у других млекопитающих, например у лошадей. Случаи передачи вируса от человека к человеку маловероятны, хотя были описаны случаи заражения при контакте с кровью и другими выделениями заражённых птиц. В силу этих особенностей могут возникать вспышки лихорадки ВЗН, но эпидемия крайне маловероятна», — считает Аграновский.

Он отметил, что вирус Западного Нила может вызывать лихорадку, головную боль, усталость и боли в теле, а также тошноту, рвоту, иногда кожную сыпь и увеличение лимфатических узлов.

«А в отдельных случаях — у одного из 150 инфицированных — может приводить к опасной неврологической болезни. Однако примерно у 80% инфицированных людей какие-либо симптомы отсутствуют. Наиболее чувствительны к тяжёлому течению болезни люди старше 50 лет и пациенты с ослабленным иммунитетом», — добавил вирусолог.

По его словам, вакцины от ВЗН для человека нет.

«Для пациентов с нейроинвазивной болезнью Западного Нила рекомендуется поддерживающее лечение: внутривенные вливания, вспомогательная искусственная вентиляция лёгких и профилактика вторичных инфекций. В качестве профилактики рекомендуют репелленты от комаров, защитные сетки на окна домов в тех местах, где возможны вспышки заболевания», — заключил собеседник RT.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области подтвердили два случая заболевания лихорадкой Западного Нила в Волгодонске.

В ведомстве связывают распространение заболевания с жарой, которая привела к активизации комаров-переносчиков, особенно около водоёмов. К его передаче также могут иметь отношение вороны, голуби, утки, крачки.

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