Вирусолог Карпова: лихорадка Западного Нила не распространена в России
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«Это заболевание не распространено в России, оно больше характерно для тропических стран. Могу сказать, что оно неприятное и достаточно опасное, однако бояться его жителям нашей полосы не нужно», — сказала специалист.
По её мнению, за случаями заболевания лихорадкой Западного Нила надо следить, и Роспотребнадзор с этим отлично справляется.
«Такие случаи периодически происходят, они могут быть и завозными. Наши с вами соотечественники приезжают из зон, эндемичных для таких заболеваний. Обычно это Юго-Восточная Азия, Африка... Кстати, важно отметить, что некоторые из таких заболеваний не передаются от человека к человеку, что облегчает ситуацию», — добавила Карпова.
Заболевших лихорадкой Западного Нила стоит изолировать и лечить. Обычно в подобных случаях врачи снимают симптомы, которые появляются у пациентов, и поддерживают их состояние.
«Вирусную инфекцию трудно лечить другими путями. Я бы рекомендовала такие заболевания лечить в стационаре... В целом на данный момент беспокоиться не стоит, просто внимательно следим за информационным полем», — резюмировала собеседница RT.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области подтвердили два случая заболевания лихорадкой Западного Нила в Волгодонске.
В ведомстве связывают распространение заболевания с жарой, которая привела к активизации комаров-переносчиков, особенно около водоёмов. К его передаче также могут иметь отношение вороны, голуби, утки, крачки.