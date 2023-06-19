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В Петербургском суде рассмотрят дело «чёрных копателей»

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Уголовное дело против «чёрных копателей», орудовавших в Ленинградской области, направили в Сланцевский городской суд.
В Петербургском суде рассмотрят дело «чёрных копателей»
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

У обвиняемых изъяли более 170 единиц оружия, около 4 тыс. боеприпасов, более полутора кг взрывчатки и 150 самодельных взрывных устройств.

По данным следствия, 48-летний житель Ленобласти и 58-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья занимались поисками оружия на местах боёв времён Великой Отечественной войны с апреля 2021 по февраль 2022 года.

Сообщается, что часть оружия и боеприпасов злоумышленники могли продавать заинтересованным покупателям.

Обвиняемые задержаны.

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