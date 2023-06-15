Собянин и Греф заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития
Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов в сфере содействия занятости москвичей, улучшения системы подготовки и повышения квалификации персонала столичных предприятий в области устойчивого развития.
Ранее, как сообщал НСН, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский выступил на международном форуме «Экология» и заявил, что город успешно реализует проекты, которые способствуют достижению целей устойчивого развития.