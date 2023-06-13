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МВД России проводит проверку в отношении украинского блогера Ивангая

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Министерство внутренних дел России проводит проверку в отношении украинского блогера Ивангая (Ивана Рудского) в связи с его националистическими высказываниями.
МВД России проводит проверку в отношении украинского блогера Ивангая
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что ранее блогер в своих видео высказывался против спецоперации России, а также сжигал купюру номиналом 2 тыс. рублей, поскольку думал, что на ней изображён Крымский мост.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла о планах обратиться в полицию из-за рекламы онлайн-казино на канале Ивангая.

Рудской уехал из России в 2021 году и в последнее время находился на Украине.

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