В РЭО призвали не выбрасывать просроченный шашлык в бак для вторсырья
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как пояснили в РЭО, если выбросить органику в контейнер для вторсырья, то другие фракции больше не будут подлежать утилизации.
На даче можно сделать компостную яму. Также рекомендуется приобрести компостный контейнер с крышкой, чтобы предотвратить распространение запахов.
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