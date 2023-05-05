В РЭО призвали не выбрасывать просроченный шашлык в бак для вторсырья

В Российском экологическом операторе (РЭО) заявили, что просроченный шашлык нужно утилизировать при помощи компоста и не выбрасывать в бак для вторсырья.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как пояснили в РЭО, если выбросить органику в контейнер для вторсырья, то другие фракции больше не будут подлежать утилизации.

На даче можно сделать компостную яму. Также рекомендуется приобрести компостный контейнер с крышкой, чтобы предотвратить распространение запахов.

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