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В России за сутки госпитализированы 773 человека с коронавирусом

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В России за сутки в больницы попали 773 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 929 пациентов с COVID-19.
В России за сутки госпитализированы 773 человека с коронавирусом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Также за 24 часа в стране выявили 4215 новых случаев заболевания COVID-19.

Выписаны в связи с выздоровлением 6667 пациентов.

За сутки от последствий коронавируса скончались 32 человека.

Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.

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