В России за сутки госпитализированы 773 человека с коронавирусом
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Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Также за 24 часа в стране выявили 4215 новых случаев заболевания COVID-19.
Выписаны в связи с выздоровлением 6667 пациентов.
За сутки от последствий коронавируса скончались 32 человека.
Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.