В Москве рассказали о стартапах лауреатов конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о стартапах конкурса «Лидеры цифровой трансформации». По его словам, свои проекты запустили более половины победителей 2022 года.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Например, разработчики Future of MedTech заключили соглашение с Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы о тестировании собственной веб-платформы по автоматической обработке и разметке снимков КТ и МРТ.

«IDEV создала сервис по расчёту рыночной стоимости недвижимости в столице с использованием ИИ. В конце июля завершится его тестирование в Аналитическом центре Москвы», — отметил мэр.

В 2023 году на конкурс зарегистрировались более 4 тыс. разработчиков, регистрация продлится до 21 мая.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Москве открылась фотовыставка о конкурсе «Лидеры России».