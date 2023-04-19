Пушилин подписал указ о создании призывной комиссии в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании призывной комиссии в республике и местных администрациях.

«Указом... урегулированы меры по обеспечению призыва граждан 1996—2005 годов рождения на военную службу в Донецкой Народной Республике в 2023 году», — говорится в сообщении Telegram-канала «ДНР. Принято», где публикуются официальные документы региона.

Ранее сообщалось, что в ЛНР мобилизованные и добровольцы проходят интенсивную боевую подготовку. Они учатся наносить удар противотанковой управляемой ракетой, а также осваивают крупнокалиберный пулемёт ДШК. Под руководством инструкторов новобранцы получают необходимые знания и навыки в специальных учебных центрах.

Подробнее — в сюжете военкора RT Мохаммада Кассаба.