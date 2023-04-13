В столичном районе Проспект Вернадского построят шесть новостроек под реновацию
- РИА Новости
Об этом информирует РИАМО.
Здания расположены по адресу: улица Лобачевского, вл. 28—36, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Всего в зданиях будет 444 квартиры.
Для маломобильных жильцов обустроят четыре квартиры, увеличив в них ширину дверных проёмов и коридоров, а также установив специальную сантехнику.
Первые этажи отведут под коммерческие объекты.
Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе Москвы на Новохохловской улице.