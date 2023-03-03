Ипотечный брокер Ракута посоветовал покупать жильё в районах с развивающейся инфраструктурой
Любое улучшение транспортной доступности существенно влияет на стоимость квадратного метра, особенно в крупных мегаполисах, уточнила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
«В Москве при открытии новой станции метро в пешей доступности (расстояние до 1,5 км или до 20 минут шагом. — RT) стоимость недвижимости в среднем растёт в цене на 10—15%», — пояснил Ракута.
Поэтому инвесторы изучают перспективную схему развития метро и другого транспорта в районе, где строится недвижимость, заключил он.
Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации, об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.