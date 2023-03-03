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Ипотечный брокер Ракута посоветовал покупать жильё в районах с развивающейся инфраструктурой

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Ипотечный брокер Дмитрий Ракута посоветовал рассмотреть вариант покупки недвижимости поблизости от строящихся станций метро как вариант инвестиционных вложений на перспективу.

Любое улучшение транспортной доступности существенно влияет на стоимость квадратного метра, особенно в крупных мегаполисах, уточнила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

«В Москве при открытии новой станции метро в пешей доступности (расстояние до 1,5 км или до 20 минут шагом. — RT) стоимость недвижимости в среднем растёт в цене на 10—15%», — пояснил Ракута.

Поэтому инвесторы изучают перспективную схему развития метро и другого транспорта в районе, где строится недвижимость, заключил он.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации, об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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