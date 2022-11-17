В Депздраве Москвы сообщили о скором открытии шести скоропомощных комплексов

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай рассказал, что в столице скоро откроются шесть скоропомощных комплексов. Они ежедневно смогут принимать по 1,5 тыс. пациентов.

Все комплексы оборудуют ангиографами, компьютерными магнитно-резонансными томографами, аппаратами ЭКГ, рентген-аппаратами и другим новейшим оборудованием, поделился он в разговоре с «Российской газетой».

Наряду с этим стало известно, что в столице одобрили проекты комплексного развития территорий ещё по четырём участкам. В порядок их приведут городские операторы — Московский фонд реновации, казённое предприятие «Комплексное развитие территорий» и ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщает kp.ru.

«В редевелопмент этих участков вложат около 633 млрд рублей. Там возведут 6,8 млн кв. м недвижимости», — уточнил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее сообщалось, что строительство детского корпуса на 180 мест для больницы в Коммунарке закончено на 75%.