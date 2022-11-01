Доктор медицинских наук Пшеничная прокомментировала ситуацию с «цербером»

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная прокомментировала ситуацию с «цербером».

«Если говорить о зарубежных странах, то где-то 15—20% всех пациентов, у которых диагностируется лабораторно коронавирусная инфекция, заразились «цербером», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила эксперт, новый вариант коронавируса отличается от других тем, что он более контагиозный, но по тяжести течения заболевания практически не отличается от других разновидностей «омикрона».

Как добавила Пшеничная, существующие вакцины адаптированы под «омикрон», и целесообразно проходить ревакцинацию.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус в беседе с НСН призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.