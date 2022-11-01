Узнать больше

Доктор медицинских наук Пшеничная прокомментировала ситуацию с «цербером»

Короткая ссылка
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная прокомментировала ситуацию с «цербером».
Доктор медицинских наук Пшеничная прокомментировала ситуацию с «цербером»
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

«Если говорить о зарубежных странах, то где-то 15—20% всех пациентов, у которых диагностируется лабораторно коронавирусная инфекция, заразились «цербером», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила эксперт, новый вариант коронавируса отличается от других тем, что он более контагиозный, но по тяжести течения заболевания практически не отличается от других разновидностей «омикрона».

Как добавила Пшеничная, существующие вакцины адаптированы под «омикрон», и целесообразно проходить ревакцинацию.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус в беседе с НСН призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить