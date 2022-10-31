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Специалист в сфере недвижимости Коркка отметила популярность малогабаритного жилья в России

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Управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка заявила, что в настоящее время сокращение жилой площади квартир в России остаётся трендом.
Специалист в сфере недвижимости Коркка отметила популярность малогабаритного жилья в России
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

Если раньше в однокомнатной квартире предполагалась кухня в 10 кв. м и жилая комната в 16 кв. м, то сейчас их, по сути, меняют местами, отметила она.

«По нашим данным, число студий в продаже в новостройках всех классов и типов за два года выросло более чем в два раза — с 9,9 до 20,6%. Средневзвешенная стоимость студий за эти же два года выросла с 6,6 млн до 8,65 млн рублей», — добавила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.

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