Специалист в сфере недвижимости Коркка отметила популярность малогабаритного жилья в России

Управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка заявила, что в настоящее время сокращение жилой площади квартир в России остаётся трендом.

Если раньше в однокомнатной квартире предполагалась кухня в 10 кв. м и жилая комната в 16 кв. м, то сейчас их, по сути, меняют местами, отметила она.

«По нашим данным, число студий в продаже в новостройках всех классов и типов за два года выросло более чем в два раза — с 9,9 до 20,6%. Средневзвешенная стоимость студий за эти же два года выросла с 6,6 млн до 8,65 млн рублей», — добавила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.