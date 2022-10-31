Глава Башкирии Хабиров высказался о давке на детской олимпиаде

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о давке на детской олимпиаде.

«Крайне неприятная история. Семьи с детьми приехали из районов, собрались как на праздник на эту олимпиаду. А их не пустили. Прошу наказать виновных, чтоб неповадно было. Найдите этого «умника», — прокомментировал Хабиров скандал с давкой на олимпиаде для школьников в БашГУ. Его слова приводит mkset.ru.

Ожидалось, что на олимпиаду придут 300 зарегистрированных участников, половина которых должна была решать задания в первом потоке, другая половина — во втором.

Однако пришло 450 детей и примерно столько же сопровождающих их родителей. 150 участников были без регистрации.

Давка произошла в тот момент, когда дети из первого потока выходили к родителям, в тот же момент входили участники из второго потока. Возникло столпотворение, в итоге вторую половину олимпиады просто отменили.