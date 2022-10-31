Узнать больше

Глава Башкирии Хабиров высказался о давке на детской олимпиаде

Короткая ссылка
Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о давке на детской олимпиаде.
Глава Башкирии Хабиров высказался о давке на детской олимпиаде
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Крайне неприятная история. Семьи с детьми приехали из районов, собрались как на праздник на эту олимпиаду. А их не пустили. Прошу наказать виновных, чтоб неповадно было. Найдите этого «умника», — прокомментировал Хабиров скандал с давкой на олимпиаде для школьников в БашГУ. Его слова приводит mkset.ru.

Ожидалось, что на олимпиаду придут 300 зарегистрированных участников, половина которых должна была решать задания в первом потоке, другая половина — во втором.

Однако пришло 450 детей и примерно столько же сопровождающих их родителей. 150 участников были без регистрации.

Давка произошла в тот момент, когда дети из первого потока выходили к родителям, в тот же момент входили участники из второго потока. Возникло столпотворение, в итоге вторую половину олимпиады просто отменили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить