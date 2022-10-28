Узнать больше

ЦБ России видит признаки перегрева рынка жилья в стране

Короткая ссылка
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила , что регулятор видит признаки перегрева рынка жилья в стране.
ЦБ России видит признаки перегрева рынка жилья в стране
  • globallookpress.com
  • © Elena Mayorova

«Начиная с 2020 года на рынке жилья сформировалась тенденция, при которой рост цен на жильё опережал рост номинальных доходов населения. Вторая важная тенденция — динамика цен на жильё на первичном рынке опережала динамику цен на вторичном, разрыв усилился. Мы видим, что это может являться косвенным предвестником некоторого перегрева на рынке жилья», — цитирует её ТАСС.

Директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз по ценам на 2023 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить