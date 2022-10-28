ЦБ России видит признаки перегрева рынка жилья в стране

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила , что регулятор видит признаки перегрева рынка жилья в стране.

«Начиная с 2020 года на рынке жилья сформировалась тенденция, при которой рост цен на жильё опережал рост номинальных доходов населения. Вторая важная тенденция — динамика цен на жильё на первичном рынке опережала динамику цен на вторичном, разрыв усилился. Мы видим, что это может являться косвенным предвестником некоторого перегрева на рынке жилья», — цитирует её ТАСС.

Директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз по ценам на 2023 год.