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Специалист Кановас дала прогноз по ценам на недвижимость в 2023 году

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Директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас дала прогноз по ценам на 2023 год.
Специалист Кановас дала прогноз по ценам на недвижимость в 2023 году
  • globallookpress.com

В беседе с ФАН она выразила мнение, что в следующем году продолжится снижение цен.

«Но не на 30, 40 или 50%, как многие думают. Мы не ожидаем каких-то таких глобальных снижений при условии, что ситуация будет стабилизироваться и люди будут привыкать к действительности», — сказала эксперт.

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