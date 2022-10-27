Специалист Кановас дала прогноз по ценам на недвижимость в 2023 году
- globallookpress.com
В беседе с ФАН она выразила мнение, что в следующем году продолжится снижение цен.
«Но не на 30, 40 или 50%, как многие думают. Мы не ожидаем каких-то таких глобальных снижений при условии, что ситуация будет стабилизироваться и люди будут привыкать к действительности», — сказала эксперт.
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