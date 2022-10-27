Специалист Кановас дала прогноз по ценам на недвижимость в 2023 году

Директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас дала прогноз по ценам на 2023 год.

В беседе с ФАН она выразила мнение, что в следующем году продолжится снижение цен.

«Но не на 30, 40 или 50%, как многие думают. Мы не ожидаем каких-то таких глобальных снижений при условии, что ситуация будет стабилизироваться и люди будут привыкать к действительности», — сказала эксперт.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.