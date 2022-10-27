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В Оренбургской области направят ещё 50 млн рублей на поддержку промышленных предприятий

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В Оренбургской области дополнительно направят 50 млн рублей на поддержку промышленных предприятий.
В Оренбургской области направят ещё 50 млн рублей на поддержку промышленных предприятий
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Об этом сообщает RIA56.

Такое решение приняло правительство региона.

«Мы систематически обновляем и делаем более адресными меры поддержки экономики региона в условиях санкционного давления. Это позволяет сохранить имеющиеся объёмы производства, а по некоторым направлениям — увеличить их, помочь в реализации инвестиционных проектов, в том числе по импортозамещению, обеспечить стабильную занятость и должный уровень заработной платы оренбуржцев», — заявил губернатор Денис Паслер.

Дополнительные меры поддержки могут быть направлены на покупку нового оборудования, а также на продвижение продукции лёгкой промышленности на электронных торговых площадках и развитие народных художественных промыслов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве промпредприятия увеличили объём производства на 6,5% за восемь месяцев.

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