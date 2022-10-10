Специалист в сфере недвижимости Коркка назвала ипотеку удобным инструментом для покупки жилья

Управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка отметила, что наиболее доступным инструментом для покупки квартиры остаётся ипотека.

«По нашим данным, в конце 2021 года коэффициент доступности массовых новостроек составлял семь лет и девять месяцев при средней стоимости квартир на тот момент в 12,4 млн. Полагаю, что сейчас этот срок превышает восемь лет», — сказала она в беседе с «Известиями».

Она подчеркнула, что ипотека — наиболее удобный инструмент для приобретения недвижимости. Однако необходим первоначальный взнос в размере 20% от стоимости объекта.

В случае, если человек всё же решил обойтись без кредита и откладывает деньги на жильё, ему следует пересмотреть бюджет и отказаться от ненужных трат, посоветовала эксперт.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.