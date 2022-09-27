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Стоматолог Пятибратова рассказала, что в период прорезывания зубов у детей могут краснеть щёки

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Детский стоматолог «СМ-Стоматология» Анна Пятибратова рассказала, что симптом покраснения щёк у детей в возрасте шести месяцев может быть вызван прорезыванием зубов.
Стоматолог Пятибратова рассказала, что в период прорезывания зубов у детей могут краснеть щёки
  • Gettyimages.ru
  • © Santiago Iñiguez / EyeEm

Как правило, примерно в полгода родители могут заметить, что у ребёнка покраснели щёки, отметила она в интервью «Газете.Ru».

«Чаще всего покраснение кожи подбородка и щёк возникает из-за активной работы слюнных желёз или длительного механического воздействия. При прорезывании десна начинает чесаться, и ребёнок пытается устранить сильный зуд. Он сосёт пальчики, кулачки, что усиливает слюноотделение. Текущая слюна высыхает на коже, вызывая её раздражение, растрескивание и покраснение», — объяснила Пятибратова.

Однако причины появления красноты на щеках ребёнка могут быть разнообразными, подчеркнула специалист.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.

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